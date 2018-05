Doemscenario voor de automobilist: 'Benzineprijs snel door magische grens van 2 euro per liter'

EINDHOVEN - Door de hardoplopende benzineprijs in Nederland gaan meer en meer Brabanders weer en opnieuw tanken in België. Het verschil tussen een liter getankte benzine Euro95 (E10) bedraagt momenteel zo’n veertig cent per liter. Langs de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven werd donderdag € 1.81 per liter gevraagd, terwijl in de grensstreek met België de literprijs rond de € 1,40 ligt. United Consumers uit Eindhoven houdt er echter rekening mee, dat in 2019 de literprijs voor Euro95 (E10) door de magische grens van twee euro zal gaan.

Net onder Goirle in het Belgische Poppel is het weer ouderwets aansluiten en dringen voor een plekje aan de Belgische pomp. Aanleiding zijn de forse prijsstijgingen, in korte tijd, bij de Nederlandse tankstations. Paul van Selms van United Consumers heeft berekend, dat in één maand tijd de benzine al tien eurocent duurder is geworden. “Oorzaak is de productiebeperkende maatregelen van de OPEC-landen, dus minder olie naar boven pompen en de 21% BTW-heffing over de toch al heel forse accijnsheffingen en oplopende prijzen.”

Twee euro per liter

Van Selms verwacht dat de benzineprijs nog verder zal stijgen omdat naar verwachting de OPEC-landen in december zullen besluiten om de oliekraan nog verder dicht te draaien. “Onze verwachting is dat de prijs van een liter Euro95 (E10) de magische grens van twee euro per liter zal passeren. Dit jaar waarschijnlijk nog niet, maar in 2019 achten we dat heel goed mogelijk.”

In Belgie gaan de prijzen (helaas) ook stijgen

Het verschil met België bedraagt momenteel zo’n veertig eurocent per liter getankte Euro95 (E10), maar bij United Consumers, dat in Nederland voordeliger tanken in de aanbieding heeft bij aangesloten tankstations, weten ze dat in België de prijzen ook fors zullen gaan stijgen. “In België zullen ze harder op ons gaan inlopen, dan wij zullen stijgen. Het verschil wordt eerder kleiner dan groter. Dat is de doelstelling van de Belgische overheid, die wil dat ook.”

Pak die poen

Lachende derde is momenteel de Nederlandse staat. “Ik denk dat de overheid dit jaar gerekend heeft op een benzineprijs van rond de € 1,60. Waar die op dit moment al rond de € 1,80 ligt. Dat betekent ook 21% extra BTW-heffing over de extra 20 eurocent die de benzine nu al duurder is. En er worden miljarden liters getankt.”

Overigens verwachten ze bij United Consumers niet dat we minder gaan rijden als de benzine door de magische grens van twee euro per liter heen gaat. Want we zullen toch naar ons werk moeten.