Brand in leegstaande sauna Eindhoven, squashcentrum ontruimd

EINDHOVEN - In een oude sauna in Eindhoven is donderdagavond brand uitgebroken. De in Eindhoven bekende sauna is al anderhalf jaar buiten gebruik, maar dook onlangs nog op in een filmpje op YouTube.

De brand brak iets na acht uur 's avonds uit in het saunacomplex aan de Fakkellaan.

Squashcentrum ontruimd

Door de brand moest het naastgelegen squashcentrum ontruimd worden. Zo'n 75 gasten stonden op straat.

Er kwam veel publiek af op de brand.

Urban Explorers

Vorige maand gingen mensen van Urban Explorers, een YouTube kanaal dat verlaten panden filmt, nog op bezoek in het leegstaande pand.