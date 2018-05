Eindhovense designer Jalila Essaïdi wint 200.000 dollar met kleding van koeienpoep

EINDHOVEN - De Eindhovense designer Jalila Essaïdi heeft bij de Chivas Venture een bedrag van 200.000 dollar gewonnen met haar bedrijf Mestic. Het is een bedrijf dat plastic, papier en textiel maakt van mest.

Whiskymerk Chivas Regal bedacht de internationale competitie voor sociale en duurzame ondernemers. 27 Finalisten pitchten hun idee voor een te verdelen geldbedrag van een miljoen dollar. De finale vond plaats in Amsterdam.

Volgens de Eindhovense designer is het basismateriaal volop voorhanden. “Het wordt nu verbrand en vergist, terwijl als je de ingrediënten iets anders samenstelt je er nieuwe en bruikbare materialen mee kunt ontwikkelen.”

Pilot

Met het geld wil Essaïdi een pilot starten om het idee te testen. “Momenteel werken we op kleine schaal met een selecte groep boeren, maar met extra geld kunnen we met meer boeren op grotere schaal te werk gaan”, schrijft ze op haar website.

In 2017 won Essaïdi ook al grote prijzen, zoals de Global Challenge Award van H&M. Ook werd ze opgenomen in de Inspiring Fifty, een lijst met de vijftig meest invloedrijke vrouwen op gebied van techniek in Nederland.