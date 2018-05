Brand in loods met chemicaliën in Berghem, politie vermoedt dat het gaat om drugslab

BERGHEM - In een loods in Berghem die vol stond met chemicaliën heeft donderdagavond laat brand gewoed. De politie vermoedt dat het gaat om een drugslab. In de omgeving van de loods aan de Koolzaadweg was flink wat rook te zien. Ook was er sprake van een chemische lucht.

Uit voorzorg werd een gebied rond de loods afgezet. Een man die rook had ingeademd, is onderzocht door ambulancemedewerkers. Specialisten van de politie kwamen naar Berghem om de boel te onderzoeken. Uit hun onderzoek moet blijken of er inderdaad sprake is van een drugslab.

Het is niet duidelijk hoe de brand rond half elf donderdagavond ontstond. Ook dit wordt onderzocht. Vrijdagochtend verwacht de politie meer duidelijkheid te kunnen geven.