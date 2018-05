Mist in het uiterste westen van de provincie, pas op wanneer je de weg op gaat

EINDHOVEN - In het uiterste westen van de provincie is het vrijdagochtend op sommige plekken erg mistig. Houd hier rekening mee wanneer je de weg op gaat. Het zicht is plaatselijk minder dan honderd meter.

Zet je verlichting handmatig aan, zo waarschuwt Rijkswaterstaat. Het KNMI heeft tot acht uur vrijdagochtend code geel afgegeven voor 'lokaal verkeersbelemmerende mist'.