Tips tegen jeukende ogen en loopneus: het graspollenseizoen begint dit weekend

EINDHOVEN - Mensen met een graspollenallergie wacht een zware periode, omdat de piek van het graspollenseizoen dit weekend begint. Vanaf zaterdag is het zeer warm, zonnig en droog. Daardoor stijgt de hoeveelheid graspollen in de lucht aanzienlijk. De combinatie met luchtvervuiling verhoogt de kans op klachten. De piekperiode van het graspollenseizoen houdt waarschijnlijk aan tot eind juni, maar tot ver in de zomer zijn er bloeiende grassen.

De warmste meimaand sinds ten minste 1901 en de op twee na warmste april hebben ervoor gezorgd dat de piekperiode van graspollenseizoen zich circa 9 dagen eerder aandient dan gebruikelijk is en zelfs 14 dagen eerder dan eind vorige eeuw normaal was. Vorig jaar begon de piekperiode ook al eind mei

Luchtkwaliteit komende dagen slechter

Door het droge, zonnige en warme weer wordt de luchtkwaliteit komende dagen mogelijk slechter. Luchtvervuiling kan hooikoortsklachten versterken. Dit komt doordat allergenen (het deel van het pollen dat de allergische reactie veroorzaakt) zich kunnen hechten aan fijnstofdeeltjes. Via deze fijnstofdeeltjes komen de allergenen dieper in de longen terecht.

Mensen met een graspollenallergie doen er goed aan om hun medicatie de komende dagen af te stemmen op erg ongunstige condities. Dat is het gezamenlijke advies van Weeronline, Wageningen University en het LUMC. De kans op klachten als jeukogen, niesbuien, snotteren en hoesten is groot.



Tips tegen hooikoorts

• Gebruik op tijd (preventief) je hooikoortsmedicijnen.

• Douchen voor je naar bed gaat, om pollen uit je haar te wassen en je kussen schoon te houden.

• Was je kleding regelmatig.

• Houd ramen en deuren gesloten (ook handig om je huis koel te houden op warme dagen) of gebruik pollenwerende horren.

• Gebruik een zonnebril. Hierdoor komt het stuifmeel minder makkelijk in je ogen.

• Vermijd lichamelijk inspannende activiteiten.