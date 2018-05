Opnieuw gaan buschauffeurs staken: zaterdag geen bussen in West-Brabant

EINDHOVEN - In West-Brabant leggen buschauffeurs zaterdag opnieuw het werk neer. Er wordt gestaakt om een betere cao af te dwingen. En dat betekent dat er opnieuw helemaal geen bussen zullen rijden. “We voeren deze actie óók voor de passagier.”

Het is de vijfde dag dat er gestaakt wordt. Het streekvervoer eist een betere cao, maar kwam tot op heden niet tot overeenstemming met werkgevers.

Ook staken voor reiziger

Volgens vakbond FNV worden de chauffeurs na verschillende stakingsdagen nog steeds niet serieus genomen. De vakbond zegt dat er al jaren wordt geklaagd over een hoge werkdruk, maar maatregelen blijven uit. “De rek is er nu volledig uit”, vertelt Marlies Peeters van de FNV in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant.

“En de reiziger is daar de dupe van. Daarom staken we ook voor de reiziger. Want zij krijgen te maken met vertragingen, het missen van aansluitingen en rittenuitval. De rek is echt uit de roosters.”

Voor de eindexamenkandidaten

De chauffeurs weten dat reizigers niet alleen de dupe zijn van de hoge werkdruk bij buschauffeurs, maar ook bij stakingen. Maar volgens Peeters is er geen andere optie. “Staken is het laatste redmiddel.”

Om de passagiers niet te veel te belasten, is de komende staking gepland op een zaterdag. Peeters: “Buschauffeurs maken elke dag mee hoe het is om onder hoge druk te presteren. Die druk gunnen we bijvoorbeeld eindexamenkandidaten die maandag aan de bak moeten, zeker niet.”

FNV Streekvervoer wil concrete afspraken met de werkgevers maken over de vermindering van de werkdruk en een fatsoenlijke loonsverhoging. “Er blijven acties volgen, tot er concrete afspraken liggen.”

Ook in Groningen, Utrecht, Het Gooi en Drenthe rijden zaterdag geen bussen.