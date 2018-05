Virgil van Dijk droomt niet van Champions League-winst, maar weet dat hij geschiedenis kan schrijven

LIVERPOOL - Virgil van Dijk staat met Liverpool in de finale van de Champions League. De Bredanaar staat met zijn ploeg zaterdagavond tegenover Real Madrid, de regerend kampioen. Van een balletje trappen op de veldjes bij WDS '19 naar spelen in de grootste Europese clubwedstrijd die er is. Van Dijk kijkt er naar uit, hij wil geschiedenis schrijven.

"De Champions League-avonden die ik tot nu toe heb gespeeld, waren heel bijzonder", zegt Van Dijk op de website van Liverpool. "Ik heb inmiddels veel grote legendes van de club gesproken. Het is leuk om de verhalen van vroeger te horen. En het is geweldig om nu deel uit te maken van iets speciaals. Er is nu een kans om geschiedenis te schrijven. Het wordt moeilijk, maar we moeten gewoon in onszelf geloven. We weten dat we de kwaliteiten hebben."

'Moedig'

Geen angst hebben, dat is wat Van Dijk regelmatig benadrukt. "We moeten ze op een bepaalde manier respecteren, maar we zullen niet bang zijn. We willen deze wedstrijd winnen."

De 26-jarige verdediger weet dat het geen simpele tegenstander is in Kiev. "Real Madrid heeft drie van de laatste vier Champions League-edities gewonnen. Ze hebben ervaring en enorm veel kwaliteit. Maar we moeten naar onszelf kijken. We zijn hier niet zonder reden. We verdienen het om hier te zijn."

Tekst gaat verder onder de Instagram-post van Virgil van Dijk.

Korte periode

Van Dijk maakte begin 2018 de overstap van Southampton naar Liverpool. Al heel snel heeft hij kans op een fraaie prijs. "Soms vergeet ik dat ik hier pas vijf maanden ben. En dan nu de finale. Ik kijk er echt naar uit, natuurlijk. Het is fantastisch, groter dan deze wedstrijd kan bijna niet. We moeten ook genieten. Het is een wedstrijd die niet veel spelers kunnen spelen tijdens hun carrière. Om in de Champions League-finale te spelen met Liverpool is iets bijzonders."

Toch heeft de aanvoerder van Oranje nog geen moment gedroomd van het optillen van de Cup met de grote oren. "Niet echt, om eerlijk te zien. Ik ben ook niet iemand die ver vooruit kijkt in dit soort situaties. We moeten samen met onze fans genieten van deze wedstrijd. We moeten alles geven en hopelijk kunnen we dan na de wedstrijd helemaal genieten."

Tekst gaat verder onder de Instagram-post van Liverpool.

Lof van teamgenoten

De Bredase verdediger heeft in een paar maanden tijd indruk gemaakt bij Liverpool, ook op zijn ploeggenoten. Mo Salah, de sterspeler van de Engelse club dit seizoen, is vol lof. "De sterkste vent ooit. Ik moest googelen om te kijken hoe oud hij eigenlijk was. Ik had verwacht dat hij 35 of 36 jaar was. Maar om eerlijk te zijn: het is een geweldige speler. Geweldige gast en we zijn erg blij dat hij bij ons is. Wij genieten van zijn spel."

Ook Dejan Lovren is blij met de aanwezigheid van de voormalig jeugdspeler van Willem II. "Ik heb vaak gezegd dat het altijd goed is om extra kwaliteit aan te trekken en Virgil heeft zeker de kwaliteiten om het team in defensief opzicht te helpen, hij brengt ook een zekere kalmte met zich mee. Persoonlijk voel ik me natuurlijk ook veel zelfverzekerder nu ik weet dat ik een heel goede speler naast me heb staan."