Barbecuegoeroe Ralph de Kok: 'Kerels willen vlees horen sissen'

CUIJK - De temperatuur zou dit weekend moeten stijgen naar een tropische dertig graden. In het Brabantse land ontwaken dan de echte barbecueliefhebbers die al hun voedsel op de buitengrill willen klaarmaken. Grillmeester Ralph de Kok uit Cuijk geeft een aantal lastminute-tips.

Als het aan Ralph ligt, kun je de dag zelfs beginnen met een buitenontbijtje op de grill. Hij maakte eens een bagel met zalm. "Ja, ik heb de zalm én de bagel gewoon op de barbecue klaargemaakt. Dat kan, ja. Vooral als je een deksel hebt, want dan werkt de barbecue net als een oven."

Inspriratie

Ralph werd aangestoken door het bbq-virus toen hij als beroepsmuzikant door Amerika toerde. In 2010 werd hij Nederlands barbecuekampioen. Een man met verstand van grillen dus.

De tijd nemen is een belangrijk onderdeel van het klaarmaken van een buitenmaaltijd, vertelt de grillgoeroe in het ochtendprogramma Wakker. "Neem echt de tijd om het vlees te kiezen. Het is heel makkelijk om een kant-en-klaarpakket uit de supermarkt te halen, maar ga eens naar de slager. Je kunt dan ook voor een groot stuk vlees kiezen."

Op de vraag of 'alles dan nog wel gaar wordt', heeft Ralph een duidelijk antwoord. "De kunst is om maar één derde van het kolenrooster te vullen. Dat deel wordt gloeiend heet. Kerels willen vlees horen sissen. Daar waar geen kolen liggen, is het minder heet." Op die plek kan het vlees langzaam garen.

Vega

De barbecue is er niet alleen voor hongerige carnivoren. Ook vegetariërs en zelf veganisten kunnen dit weekend met de barbecue aan de slag. "Alles wat in de pan kan, kan ook op de barbecue", zegt Ralph beslist. Groenten kunnen aan spiesjes geregen worden om zo een vega-saté te maken. Voorwaarde is dan wel weer dat een deksel ervoor zorgt dat de temperatuur stabiel blijft.