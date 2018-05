Miss Travestie-verkiezing: 'Praatjes over wereldvrede hoeven niet, want dat gaat toch niet lukken'

TILBURG - Pruiken, veel make-up en hoge hakken. Het zijn de ingrediënten voor een bijzonder feestje in Tilburg. Vrijdagavond vindt daar de halve finale van de Miss Travestie-verkiezing Noord-Brabant plaats. “We zoeken een echte performer.”

Sinds 2015 wordt er in de MTBN (Miss Travestie Noord-Brabant) Verkiezingen gezocht naar de mooiste travestiet of dragqueen. Dit jaar maken Dina Deluxe, Janice La Jerve, Evelyn Mey, Beau Tox, Emily Salvia en CROW kans op de titel. De mannen, verkleed als vrouw, zetten vrijdagavond hun beste beentje voor op de catwalk. Vier van hen mogen volgende week schitteren in de finale.

Wereldvrede

“De zes kandidaten laten in verschillende rondes zien wat ze in huis hebben”, vertelt Bart Bambracht, de ‘presentatrice’ van de verkiezing.

“Alle travestieten zijn mooi, ieder op zich”, aldus Bambracht. “Miss Travestie Noord-Brabant 2018 is sociaal betrokken, leuk met ons publiek en staat met beide benen op de grond. Ze moet natuurlijk wel een jaar lang kunnen knallen als Miss Travestie!”

En net als bij andere missverkiezingen, speelt niet alleen uiterlijk een rol. “Het gaat ook om de persoon. We hoeven geen praatjes over wereldvrede, want we weten toch allemaal dat de winnaar daar niet voor kan zorgen, haha!”

Iedereen is welkom om vanavond te komen kijken naar de missverkiezing. Om acht uur gaat het feest beginnen bij Boerke Mutsaers. Kaartjes zijn aan de deur te koop. “En wie zegt dat hij via Omroep Brabant komt, krijgt korting”, belooft Bart Bambacht.