Bavaria schrikt van nieuws over Morgan Freeman, maar zegt samenwerking nog niet op

LIESHOUT - Bierbrouwer Bavaria uit Lieshout zegt geschrokken te zijn van de beschuldigingen aan het adres van Morgan Freeman. De 80-jarige acteur zou het zoveelste geval van MeToo zijn in Hollywood.

Ten minste acht vrouwen hebben Freeman, die onder meer bekend is van kaskrakers als The Shawshank Redemption en Driving Miss Daisy, beschuldigd van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. Dat gebeurde tijdens het werk op de set of bij promotionele evenementen. CNN bracht dat nieuws donderdag naar buiten.

Gezicht van Swinckels

Freeman is sinds vorig jaar het gezicht van Swinckels, het luxebier van Bavaria. Maar volgens een woordvoerster is er op dit moment geen actieve campagne zoals televisiespots of afbeeldingen in bushaltehokjes. Wel is de acteur prominent te zien op de website van het biermerk en ook is hij op YouTube veelvuldig terug te vinden.





Of, en wanneer er een nieuwe campagne met de acteur komt, kon de woordvoerster niet vertellen. Op dit moment blijft de beeltenis van Freeman op de site van Swinckels staan. “Wij gaan ons eerst beraden over dit nieuws en wachten mogelijk onderzoek af. Ook kijken we eerst naar wat voor reacties er komen op zijn excuses en gaan daar dan op reageren.”

Verklaring Freeman

Freeman liet via een woordvoerder weten geschokt te zijn door de beschuldigingen. In een verklaring maakt hij excuses ‘aan iedereen die zich op welke wijze dan ook oncomfortabel of niet gerespecteerd voelde tijdens een samenwerking met mij’. “Het is nooit mijn intentie geweest iets verkeerds te doen. Zo'n man ben ik ook niet. En dat weet bijna iedereen.”

Bavaria benadrukt het nieuws te betreuren. “Het is nooit fijn als dit soort dingen gebeuren.”

Andere bedrijven zeggen samenwerking wel op

De Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ, doorgaans goed ingevoerd in verhalen rond sterren, zegt dat andere bedrijven de samenwerking met de acteur wel opschorten. Onder meer Visa en Translink hebben daar melding van gedaan.