Fruitport West-Brabant pakt zaken op waar fruittelers geen tijd voor hebben

ZUNDERT - Aardbeien, frambozen en bessen. Het zomerfruit puilt weer uit de schappen. Met een totaalomzet van 175 miljoen euro is Brabant koploper in de zachtfruitsector en ‘dat willen we ook blijven’, zegt Rinie van Tilburg van de net opgerichte belangenorganisatie Fruitport West-Brabant.

“Telers zitten te veel met hun handen ‘in het zand’. Ze zijn druk met het telen en oogsten van hun producten. Aan andere dingen komen ze niet toe”, zegt Van Tilburg in het tv-programma Booming Brabant.

Kartrekker

Van Tilburg is een van de kartrekkers van Fruitport West-Brabant. Wat bedoelt hij met ‘andere dingen’? “Vraagstukken op het gebied van water- en bodemkwaliteit of het omgaan met de omgeving zijn te complex voor een teler om alleen op te pakken. Fruitport gaat ondersteuning geven en er samen met telers er de schouders onder zetten.”

Steigers

Een project dat al in de steigers staat is bijvoorbeeld ‘agro meet design’. “Momenteel is er een discussie over het gebruik van plastic in de buitengebieden. Uiteraard willen we hier ook serieus naar kijken. We doen dat met een brede blik en kijken verder dan alleen de fruitteelt. In het project brengen we bijvoorbeeld een designer in contact met een of meerdere telers. Samen gaan ze op zoek naar alternatieven”, licht Van Tilburg toe.

“Bij de telers ligt de focus voornamelijk op de productie van fruit. Met hulp van Fruitport West-Brabant moet er in de toekomst meer aandacht komen voor kwaliteit en kostenbeheersing.”

Bijensterfte

Ook het onderwerp van de massale bijensterfte komt op tafel in Booming Brabant. Het gebruik van pesticiden is daar een van de oorzaken van. Van Tilburg: “Bij een derde van ons voedsel zijn bijen voor de bestuiving betrokken. Onze gewassen worden al meer en meer op biologische wijze beschermd.” Zo wordt bij de aardbeienteelt de trips, een beestje dat schade toebrengt aan de bloemen van de aardbeien, bestreden met zijn natuurlijke vijand: de roofmijt Amblydromalus Limonicus.