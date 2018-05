Gewonde bij steekpartij op Radius College in Breda, dader op de vlucht

BREDA - Bij een steekpartij op het Radius College aan de Terheijdenseweg in Breda is vrijdagochtend iemand gewond geraakt. De dader is nog voortvluchtig. De politie meldde in een eerste bericht dat de steekpartij op het Vitalis College in Breda was gebeurd. Dit is niet het geval.

De steekpartij gebeurde volgens een woordvoerder rond halftien buiten op het terrein van de school. Het slachtoffer is met nog onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.





De politie heeft nog niemand aangehouden en is bezig met onderzoek. De verdachte houdt zich mogelijk op in de omgeving van de Doormanstraat in Dongen. Agenten zijn daar een klopjacht begonnen.





Signalement dader

Via een Burgernetbericht is een signalement van de dader verspreid. Het zou gaan om een blanke man van ongeveer 1.70 meter lang met blauwe ogen. Hij zou een zwart t-shirt en een zwarte broek aan hebben en een bril dragen. Mensen die denken de man te hebben gezien moeten meteen 112 bellen, aldus de politie.





De lessen op het Radius College zijn gestaakt. De leerlingen mogen het terrein niet af. De politie heeft de omgeving van de school met rood-wit-lint afgezet.