Kinderen brengen verkeer in gevaar door vanaf fietsbrug waterballonnen naar auto's te gooien

DEN BOSCH - Kinderen hebben donderdagmiddag voor meerdere gevaarlijke situaties gezorgd door vanaf een fietsbrug in Den Bosch met waterballonnen naar auto’s te gooien. De kinderen stonden op de fietsbrug over de Maaspoortweg bij de Hengmeng. Bij een taxi kwam een ballon zo hard op de voorruit, dat er een scheur ontstond in de ruit.

Ook leverde de actie van de kinderen meerdere keren gevaar op doordat bestuurders op de rem trapten of een uitwijkmanoeuvre maakten.

De kinderen zouden rond de 12 jaar zijn geweest en droegen T-shirts met felle kleuren, zo laat de politie weten.