Politie pakt twee mannen op voor cocaïnehandel

SINT WILLEBRORD - De politie heeft afgelopen woensdag op Schiphol en in Sint Willebrord twee mannen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in cocaïne. Het ging om een partij van de drugs die eind vorig jaar in de haven van Antwerpen is ontdekt. Dat maakte de politie vrijdag bekend.

Vorig jaar deed de politie onderzoek naar handel in harddrugs. In dit onderzoek kwam een container in de Antwerpse haven in beeld en na contact met de Antwerpse Douane bleek dat deze bijna 700 kilo cocaïne in de bewuste container had aangetroffen en in beslag genomen.

Garageboxen

Verder onderzoek in deze zaak leidde woensdag tot de aanhouding van een 43-jarige man uit Breda die bij aankomst op Schiphol werd aangehouden. Bij doorzoeking van zijn huis en garageboxen zijn gegevensdragers en administratie in beslag genomen. In Sint. Willebrord werd een 40-jarige man in zijn woning aangehouden. Ook bij hem zijn na doorzoeking gegevensdragers en administratie in beslag genomen.