Gestolen bankpassen en amfetamine gevonden bij grote controle op A27 bij Hank

HANK - Bij een grote verkeerscontrole op de A27 bij Hank zijn donderdagavond drie automobilisten uit Vlijmen, Den Haag en Hardinxveld-Giessendam aangehouden. Verder deelde de politie zeker dertig bekeuringen uit voor verschillende verkeersovertredingen. De controles worden gehouden onder meer in verband rondtrekkende criminele bendes.

Bij een 28-jarige bestuurder uit Den Haag vond de politie gestolen bankpassen. De Hagenaar is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. Een 28-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam en een 39-jarige man uit Vlijmen zijn aangehouden nadat in hun auto amfetamine was gevonden. De drugs zijn in beslag genomen.

Gladde banden

De bekeuringen werden uitgedeeld voor onder meer bellen tijdens het rijden, kapotte spiegels, gladde banden, slechte verlichting, kartonnen kentekenplaten en rijden zonder rijbewijs.

Aan de controle op parkeerplaats De Keizer namen behalve de politie ook de Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee en Rijkswaterstaat deel.