Burgemeester Wim Luijendijk jarenlang afgeperst met 'kletsverhaal', dader eiste 15.000 euro

Wim Luijendijk is jarenlang afgeperst

LOON OP ZAND - Oud-burgemeester Wim Luijendijk van Loon op Zand is bijna twee jaar lang afgeperst. De dader eiste ongeveer 15.000 euro, anders zou hij naar de pers stappen met een verhaal over hem.

Dat bleek vrijdag in de rechtbank in Breda, waar Danijel B. (43) uit Capelle aan den IJssel terechtstond. Die bekende. "Ik heb de burgemeester afgeperst." Wat hij de media wilde vertellen, wilde zijn advocaat Cem Kekik niet zeggen. "Ik wil de burgemeester niet schaden. Hij deed niets verkeerd, het was een kletsverhaal."

Eerst telefonisch daarna geweld

B. dreigde eerst telefonisch, maar 8 februari dit jaar stond hij aan de deur bij Luijendijks woning in Kaatsheuvel. Daar zou hij geweld hebben gebruikt.

De verdachte wordt nog psychisch onderzocht. De inhoudelijke behandeling is 20 augustus. Luijendijk (68) zwaaide in november vorig jaar af als burgemeester.