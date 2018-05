Eigen biertje eerst: Bavaria meest getapt in Brabantse cafés

EINDHOVEN - Bavaria is in Brabantse cafés, restaurants en hotels het meest getapte biertje. In heel Nederland wordt Heineken het meest geschonken. Dat Bavaria in onze provincie het meest uit de tap vloeit, is niet zo gek. Het gaat immers om een biertje uit Lieshout. Een kwestie van eigen biertje eerst dus.

Bavaria doet het overigens vooral in het zuidoosten van onze provincie goed. Daar speelt het merk natuurlijk een thuiswedstrijd. In het westen en midden van de provincie voert Jupiler de boventoon. Terwijl in het noordoosten Heineken het meest geschonken wordt. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau LocalFocus.

In onderstaand kaartje kun je zien welk biertje in jouw woonplaats het meest geschonken wordt:









LEES OOK: Bavaria schrikt van nieuws over Morgan Freeman, maar zegt samenwerking nog niet op

Het effect van ‘eigen bier eerst’ zie je ook bij de merken Brand en Grolsch. Deze zijn in respectievelijk Limburg en Overijssel het grootst.