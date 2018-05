Kozakken Boys kan thuis kampioen worden voor 4500 man publiek: 'Iedere sporter droomt hiervan'

WERKENDAM - Kozakken Boys stond dit seizoen even zeventiende en had lange tijd een grote achterstand op koploper Katwijk. Maar zaterdag kan de ploeg van trainer Danny Buijs op eigen veld kampioen worden op het derde niveau van Nederland.

“Na drie wedstrijden stonden we op de zeventiende plaats, met één punt. Op een gegeven moment stonden we vijftien punten achter. Dan houd je er geen rekening meer mee dat je nog een kampioenswedstrijd gaat spelen”, zegt Buijs met een glimlach. “Maar een ongekende serie heeft het gat teruggebracht naar twee punten. En dus gaat het laatste weekend nog spannend worden.”

Favoriet

Katwijk staat al het hele seizoen bovenaan. Na een goede start werd de ploeg in een adem genoemd met Paris Saint-Germain, FC Barcelona en Manchester City. Clubs die heel vroeg in het seizoen kampioen konden worden. Waar de drie profclubs een titelfeest al goed gevierd hebben, moet Katwijk vrezen voor een Werkendams feestje.

De laatste twee wedstrijden werden verloren door Katwijk, terwijl Kozakken Boys tien van de laatste elf thuiswedstrijden won. Is de ploeg van Buijs favoriet? “Ik weet niet of er echt een favoriet is. Zij staan bovenaan, dus zou je zeggen dat zij favoriet zijn. Maar het zijn speciale omstandigheden, voor 4500 man. Waar wij lange tijd de focus hadden op willen winnen, is er nu de focus van één wedstrijd móéten winnen. Ik ben benieuwd hoe onze ploeg daarmee omgaat”, aldus Buijs.

Ontspannen

Speler Juriën Gaari is niet gespannen voor het kampioensduel. “Ik heb eigenlijk nooit echt spanning. Voor andere spelers kan ik dat niet beoordelen, maar ik ben ontspannen. Maar ik denk wel dat dit een ander soort wedstrijd is. Van beide kanten komt er sowieso wel wat spanning bij kijken. Je speelt ergens voor. Het is de laatste wedstrijd, waar ook iets te halen valt.”

“Het klinkt heel gek, maar op dit moment ben ik heel ontspannen”, zegt Buijs. “Ik wist dat dit het afscheid na vier geweldige jaren zou zijn. Ik was ervan uitgegaan dat het misschien voor 1000 man zou gebeuren, nu is dat voor 4500. En dan kan er de ultieme bekroning komen met een kampioenschap.”

Thuisvoordeel

Gaari verlaat Kozakken Boys na dit seizoen voor een profavontuur bij RKC Waalwijk. Afsluiten met de titel zou lekker zijn. Dat die kans er is in een thuiswedstrijd, stemt de vleugelverdediger tevreden. “Dit is een droomwedstrijd om af te sluiten bij de Boys. We hebben thuis een mooie reeks. Ik ben blij dat we de kampioenswedstrijd thuis spelen. En voor zoveel publiek. Iedere sporter droomt daarvan. Je doet het voor zulke mooie wedstrijden.”