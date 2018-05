Somi logeert tijdens het Vocalisten Concours bij Peter en Marjo: 'Ik weet al hoe je dankjewel zegt'

Marjo en Peter van Well met hun gast Somi Kim in hun midden (foto: Maarten van den Hoven)

DEN BOSCH - De beste en talentvolste zangers en musici van de wereld komen naar onze provinciale hoofdstad voor de voorronde van het prestigieuze Internationale Vocalisten Concours. Een aantal van hen verblijft bij een gastgezin zoals dat van Peter en Marjo van Well. Al jaren verwelkomen zij de muzikale gasten.

De ontbijttafel bij Peter en Marjo ziet er vrijdagochtend uit als het buffet van een hotel. Marjo heeft extra haar best gedaan voor hun gast. “Je wilt wel dat ze het naar hun zin hebben en niets te kort komen, dus je doet net even wat meer dan normaal.”

Somi

De Nieuw-Zeelandse Somi is dit weekend te gast bij Peter en Marjo. Voor haar is een gastgezin beter dan een hotel. “Het eten dat ik hier krijg is fantastisch en ik leer hier meer van de Nederlandse cultuur dan dat ik in een hotel zou doen.”

Ze leerde zelfs al een heel klein beetje Nederlands. “Ze hebben mij geleerd om ’s-Hertogenbosch goed uit te spreken. En ik kan ‘dankjewel’ zeggen.” Dat die dankjewel oprecht is laat Somi graag blijken. “Ze verzorgen mij echt fantastisch. Ik zou ze zes van de vijf sterren geven.”

Vakantie in eigen huis

Peter en Marjo ontvangen al dertig jaar deelnemers van het concours in hun huis. “We geven ze vaak de sleutel en laten zien waar de koelkast staat. Mensen mogen doen alsof ze thuis zijn, die vrijheid waarderen ze volgens mij ook wel.”

Voor de familie Van Well voelt de aanwezigheid van hun gasten ook een beetje als een vakantie in eigen huis. “Het doorbreekt de dagelijkse sleur. Je hebt contact met een vreemde en alles gaat net even anders in huis, dat is hartstikke leuk!”