Man (65) overleden nadat hij op hemelvaartsdag zwaargewond in zijn huis in Grave werd gevonden

GRAVE - De 65-jarige man die op hemelvaartsdag bewusteloos en zwaargewond werd gevonden in zijn huis in Grave is dinsdag in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie vrijdag. Nog altijd is het niet duidelijk wat de man precies is overkomen. De politie doet daarom een nieuwe getuigenoproep.

De Poolse Janek Gomulka werd die ochtend gevonden in zijn huis aan de Infirmerie. Hij was niet aanspreekbaar en werd meegenomen naar het ziekenhuis.

LEES OOK: Zwaargewonde man in woning Grave, misdrijf niet uitgesloten

Het is nog onduidelijk hoe en wanneer hij gewond is geraakt. Het is goed mogelijk dat hij eerder die week gewond is geraakt en dat hij pas in de ochtend van 10 mei bewusteloos raakte als gevolg daarvan.

De politie roept mensen op die iets weten te bellen naar 0800-8844.