Michael van Gerwen gaat gooien voor 20.000 fans: 'Ik ben gefocust op winnen'

GELSENKIRCHEN - Michael van Gerwen staat vrijdag te gooien in de Veltins Arena in Gelsenkirchen. In het stadion van Schalke 04 wordt de German Darts Masters gehouden, het eerste World-serie-toernooi van dit jaar. ‘Mighty Mike’ neemt het in de eerste ronde in Duitsland op tegen Max Hopp. De Duitser speelt dus een thuiswedstrijd.

In Gelsenkirchen wordt volgens de PDC een record gebroken doordat er ruim 20.000 toeschouwers aanwezig zullen zijn tijdens het eendaagse toernooi. Van Gerwen kijkt uit naar het spelen in zo’n grote arena, zo zegt hij voorafgaand in gesprek met de PDC.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Gefocust

Een week na zijn gewonnen Premier League-titel komt Van Gerwen dus weer in actie. De tweevoudig wereldkampioen wil niet kijken naar zijn tegenstanders. “Ik ben gefocust op het winnen van dit toernooi. Ik wil zoveel mogelijk toernooien winnen, te beginnen met deze.” Max Hopp is dé thuisfavoriet tijdens de German Darts Masters. De Duitser kijkt vol vertrouwen naar de partij tegen Van Gerwen, al won hij nog nooit van 'Mighty Mike'.

Tekst gaat verder onder de tweet.

"Het zal fantastisch worden om voor zoveel thuisfans te spelen", zegt Hopp. "Mijn zelfvertrouwen groeit en ik geloof dat ik geweldige dingen kan doen." Hopp hoopt door grote spelers als Van Gerwen te verslaan om een geweldige show neer te zetten voor 'zijn' publiek.

World Series of Darts

De German Darts Masters is onderdeel van de World Series of Darts. Tijdens de World Series of Darts worden per toernooi acht topspelers van de PDC uitgenodigd om deel te nemen. Zij spelen in de eerste ronde tegen acht lokale spelers. In totaal wordt er dit jaar gespeeld in zeven verschillende landen. De finale van de World Series of Darts wordt dit jaar gegooid in Wenen. De afgelopen drie jaar won Van Gerwen elke keer weer het finaletoernooi. Ook in Duitsland is Van Gerwen op dreef de laatste jaren. Zo won hij in de laatste vijf jaar, zes van de acht toernooien in Duitsland.