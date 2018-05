Brabantsedag gaat terug naar één dag: 'Heeze één groot openluchttheater'

HEEZE - De Brabantsedag gaat terug naar de oorsprong. Niet langer zijn er een week lang activiteiten, maar alleen nog op de laatste zondag van augustus, als de historische optocht door de straten trekt. Dat heeft het bestuur bekend gemaakt.

"Er komen verschillende evenementenpleinen in Heeze waar mensen kunnen eten en drinken en waar optredens plaatsvinden", zegt Frank Ikink van het bestuur. Zo komen er activiteiten bij het Toversnest en op het Strabrechtplein. De organisatie wil dat Heeze op de Brabantsedag één groot openluchttheater wordt.

Thema

Het thema van de 61ste editie van de Brabantsedag is: 'Van Ravenstein tot Roosendaal'. De wagenbouwers kunnen zich uitleven met typisch Brabantse onderwerpen. Over belangstelling heeft de optocht niet te klagen. Vorig jaar kwamen er 35.000 mensen kijken. Het streven is dat er binnen vijf jaar 40.000 bezoekers zijn.