'Criminelen lachen ons uit in het buitengebied', commissaris Wim van de Donk bindt de strijd aan

DEN BOSCH - “Als we zo doorgaan, lachen ze ons gewoon uit.” Dit zei Commissaris van de Koning Wim van de Donk donderdagavond toen hij het had over criminelen die de leefbaarheid in het buitengbied bedreigen. Hij doelde hiermee bijvoorbeeld op de vele dumpingen van drugsafval in het buitengebied in onze provincie.

Om de situatie aan te pakken is het volgens Van de Donk ‘absoluut noodzakelijk om toezicht en handhaving in het buitengebied snel naar een hoger niveau te tillen’. Dit zei hij tijdens een bijeenkomst over toezicht en handhaving in het buitengebied in Goirle. Slimmer samenwerken van alle betrokken partijen is hierbij volgens de Commissaris van de Koning belangrijk. Ook ‘het publiek’ zou in zijn woorden een belangrijkere rol moeten spelen in het ‘horen, zien en melden’ van verdachte situaties.

“Het buitengebied is van ons allemaal. We moeten hier veel slimmer en effectiever samenwerken om het criminelen moeilijk te maken”, aldus Van de Donk op de bijeenkomst waar zo’n tweehonderd toezichthouders en bijzondere opsporingsambtenaren van gemeenten, waterschappen en natuurbeheerorganisaties aanwezig waren.

Stroperij, mestfraude en wildcrossen

Zij krijgen behalve met het dumpen van drugsafval en andere rotzooi ook steeds vaker te maken met bijvoorbeeld stropen, mestfraude en wildcrossen. Ook neemt de agressie tegenover toezichthouders toe. Van de Donk vroeg daarom ook aandacht voor de ‘veiligheidsuitrusting’ waarmee toezichthouders op pad worden gestuurd. Hij wil hierover in gesprek met de Brabantse burgemeesters, zodat iedereen hierin dezelfde lijn trekt.

Provinciale Staten stelden in april nog een bedrag van 2,7 miljoen beschikbaar om de komende twee jaar een extra impuls te geven aan toezicht en handhaving in het buitengebied.