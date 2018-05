Geen lek rond vertrek burgemeester Oosterhout

OOSTERHOUT - Het onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie over het vertrek van burgemeester Stefan Huisman van de gemeente Oosterhout heeft geen verdenking opgeleverd. Volgens een verklaring van het Openbaar Ministerie is er niet gelekt uit een vertrouwelijke raadsvergadering omdat de gevoelige informatie al eerder bekend was.

De gemeente deed in februari aangifte vanwege een bericht van dagblad BN DeStem. De krant publiceerde informatie uit een onderzoek dat was uitgevoerd naar aanleiding van klachten van vrouwen over de burgemeester.

Handtastelijke burgemeester

VVD-burgemeester Stefan Huisman stapte eind januari op wegens grensoverschrijdend gedrag. De burgemeester had zich misdragen op de kerstborrel van de gemeente. De krant wist te melden dat vijf vrouwen klaagden over de handtastelijke burgemeester, die in hun borsten kneep.

Het rapport lag vertrouwelijk ter inzage voor raadsleden en wat verder alleen bekend bij collegeleden en de hoogste ambtenaar. Pas in het besloten deel van de vergadering werd geheimhouding opgelegd.