Leerlingen Radius College geschrokken van steekpartij op school, 'Ineens gebeurde het'

BREDA - Leerlingen van het Radius College aan de Terheijdenseweg in Breda zijn flink geschrokken van de steekpartij die vrijdagochtend op het terrein van de school plaatsvond. Een 16-jarige meisje raakte daarbij gewond. De dader, een 18-jarige jongen, is nog voortvluchtig. "Het meisje was op weg naar het gebouw en ineens gebeurde het", zegt Rakad, een van de leerlingen.

Op en rond de school doen verschillende verhalen de ronde over de toedracht. De jongen zou een oogje op het meisje hebben gehad of het meisje zou de relatie hebben verbroken. "Ik heb het niet zien gebeuren", zegt Ryan, een andere leerling. "Andere leerlingen vertelden dat ze gewond was bij haar hoofd. Verder weet ik het niet precies. Ze zijn nog op zoek naar de jongen."

Rakad heeft de steekpartij niet zelf gezien. Hij heeft gehoord dat het meisje verwondingen aan haar hals had. "Het meisje was op weg naar het gebouw en ineens kwam hij aanlopen. Er was geen paniek. Iedereen dacht: wat gebeurt er nu? Ik weet niet precies wie de jongen en het meisje zijn."









Niet in levensgevaar

Rob Neutelings, bestuursvoorzitter van het ROC West-Brabant gaf na het voorval een korte reactie. “Onze leerlinge is niet in levensgevaar. Het is aan de politie om uit te zoeken wat er precies is gebeurd. Onze eerste zorg is de gewonde leerlinge. Ook voor de andere leerlingen is veel aandacht en wordt wordt eventueel slachtofferhulp ingezet.”

Vrijdag worden er geen lessen meer gegeven. De leerlingen zijn naar huis gestuurd.