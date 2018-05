Nabestaanden MH17 dienen schadeclaim in tegen Rusland: 'Het net sluit zich langzaam'

EINDHOVEN - Een groep van 270 nabestaanden van Nederlandse slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor een schadeclaim tegen Rusland. De Amerikaanse advocaat Jerry Skinner zegt in EenVandaag dat de klacht uiterlijk 13 juni wordt ingediend bij het hof.

Skinner stapte twee jaar geleden al namens 33 Maleisische, Australische en Nieuw-Zeelandse nabestaanden naar het Europees Hof. Die zaak loopt nog. Nu sluit een nieuwe, grote groep nabestaanden zich bij de klacht aan. Het gaat om familieleden van in ieder geval 130 slachtoffers, van wie honderd uit Nederland.

Per nabestaande wil Skinner een schadebedrag claimen dat in de miljoenen loopt. Het Europees Hof is volgens hem het enige hof dat particulieren toestaat claims in te dienen tegen Rusland.

Brabantse nabestaanden reageren

Willem Lambrechts uit Roosendaal verloor zijn broer Bart Lambrechts en diens vriendin Astrid Astrid Hornikx. Hij laat in een schriftelijke reactie weten dat het 'fijn is om te merken dat er nu daadwerkelijk actie kan worden ondernomen tegen Rusland'. "We gaan de ontwikkelingen de komende periode maar afwachten."

Ook Joyce de Roo uit Helmond, zij verloor haar vader, vindt het 'een hele doorbraak.' "Ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik ben heel blij dat dit nu gebeurt."

Aansprakelijk gesteld

Nederland en Australië stellen Rusland samen aansprakelijk voor hun aandeel in het neerhalen van vlucht MH17. Het kabinet heeft daar vrijdagochtend een besluit over genomen.

Anton Kotte uit Eindhoven, hij verloor zijn zoon, schoondochter en kleinkind, zegt dat 'een logisch gevolg' te vinden. Hij vraagt zich wel af waarom de andere betrokken landen niet meedoen. "Het net sluit zich langzaam rondom Rusland." Dat stelt Kotte wel gerust. "Dit is een geweldige prestatie van justitie. Het proces kan nu gestart worden."

Reactie Rusland

Rusland heeft echter opnieuw en met klem benadrukt niet verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van vlucht MH17. Het land stelt niet bij het onderzoek naar de oorzaak van de ramp te zijn betrokken en heeft mede daardoor geen vertrouwen in de onderzoeksresultaten van de internationale onderzoekscommissie JIT.

Over de tegenreactie van Rusland is Kotte niet te spreken. "Die roepen maar wat."