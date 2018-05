FC Brabantse Avonturiers: Orlando João belandde via LinkedIn in Gibraltar

GIBRALTAR - Niet alle Brabantse voetballers blijven binnen de provinciegrenzen, je vindt ze op de meest vreemde voetbalplaatsen ter wereld. Van Gibraltar tot Vietnam. In 'FC Brabantse Avonturiers' spreken we met Brabantse voetballers die in het buitenland actief zijn. Deze week: Orlando João. Hij speelde in de jeugd van Feyenoord, en via Fortuna Sittard en verschillende clubs in Engeland streek de geboren Helmonder neer in Gibraltar. Bij Leo FC probeert João zijn voetbalcarrière nieuw leven in te blazen. “Ik wil mezelf bewijzen, en daar moet ik hard voor werken.”

Hoe ben je bij Leo FC terecht gekomen?

“Ik speelde in Engeland net onder het profniveau en opeens kreeg ik via LinkedIn een bericht van de eigenaar van Leo FC. Hij wilde mij bij zijn club hebben. Het was in het begin een lastige keuze, maar uiteindelijk ben ik toch gegaan. Ik zag het als een nieuwe kans om mijn carrière nieuw leven in te blazen. Maar ik wist helemaal niks van Gibraltar of de club, het was echt een gok. Het was in het begin wel even schrikken toen ik hier aankwam. Alles is zo klein, en alle clubs spelen hier in hetzelfde stadion. Ik moest erg wennen in het begin, ik woon hier alleen, mijn ouders wonen nog in Brabant. Ik kan me nu wel focussen op het voetbal doordat ik geen afleiding heb. Ik haal hier veel motivatie uit en ik heb meerdere keren tegen mezelf gezegd: ‘Probeer dit gewoon, en misschien komt er hierna wel een grotere club.’”

Wat zijn de verschillen tussen Gibraltar en Brabant?

Dat is niet te vergelijken. Veel steden in Brabant zijn groter dan Gibraltar. Hier is het heel anders gebouwd dan in Nederland. Het leven is er wel heel rustig, ieder doet zijn eigen ding. Al zijn er hier wel veel toeristen, maar de vaste inwoners kennen elkaar allemaal.

Tekst gaat verder onder de video.

João speelt in de Tweede divisie in Gibraltar. Met Leo FC staat hij in de middenmoot. Persoonlijk gaat het wel goed met de Brabander. In vijf wedstrijd was hij al goed voor negen doelpunten. Het was dus enorm wennen voor João, die wel vooruitgang ziet in de ontwikkeling van het voetbal in Gibraltar.

Leeft het voetbal daar?

“Nee, niet zoals in andere landen in ieder geval. Ze willen het voetbal hier wel groter en sterker te maken. Gibraltar is echt een voetballand in ontwikkeling, al zal er wel veel geld voor nodig moeten zijn om het voetbal hier groter te maken. Er worden nu ook twee nieuwe stadions gebouwd en er moeten betere spelers naar de competitie komen.”

De kleedkamer van Leo FC. De tekst gaat verder onder de video en afbeelding.







Je speelt in de Jupiler League van Gibraltar, hoe is het niveau?

“Het is niet heel goed, het is denk ik te vergelijken met de Derde divisie in Nederland. Maar ik probeer nu mezelf te ontwikkelen om weer een stap omhoog te maken. Ik wil mezelf bewijzen, en daar moet ik hard voor werken. Op dit moment heb ik in vijf wedstrijden acht keer gescoord.”

Op dit moment is João alleen in Gibraltar. Zijn ouders wonen nog in Brabant. Toch vindt hij het niet erg om alleen te zijn. Hij kan zich dan naar eigenzeggen het beste focussen. Hij richt zich nu alleen op het voetbal, om zo goed als mogelijk te worden.

Wat zijn je ambities nog na deze bijzondere stap?

“Ik zou nog graag een stap omhoog maken. Er is interesse van clubs uit de tweede divisie van Spanje en Portugal. Ook zou ik ooit nog eens in Nederland willen spelen. Helmond Sport zou ik bijvoorbeeld nooit afwijzen. Daar ben ik geboren en dat blijft toch speciaal. Maar er heeft zich nog nooit een Nederlandse club gemeld, maar wie weet gaat dat ooit nog eens gebeuren. Ik hoop hier volgend seizoen ook niet meer te spelen, ik wil graag kijken tot hoever ik kan komen, ik wil mijn droom blijven najagen.”