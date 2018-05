Hitte en enorme zonkracht verwacht dit weekend, evenementen nemen maatregelen

EINDHOVEN - We tikken bijna de dertig graden aankomend weekend. Tel daarbij een flinke dosis zonkracht bij op en we gaan een zomers weekend tegemoet. Heerlijk voor de zonaanbidders, maar de organisatoren van diverse evenementen waarschuwen voor de warmte. "Doe rustig aan, uitlopen is belangrijker dan winnen!' adviseert Rondje Sprundel bijvoorbeeld.

Goed insmeren is dit weekend het voornaamste advies als je de zon in gaat. In Brabant schijnt de zon rond de middag namelijk met zonkracht zeven. "Dat betekent dat je na tien minuten in de zon al kan verbranden als je je huid niet beschermt", schrijft Weer.nl







"Draag een wit petje of hoedje tegen de zon en vermijd donkere kleuren", waarschuwt Rondje Sprundel de deelnemers voor de zon. De wedstrijd wordt zaterdagmiddag gelopen. De lopers rennen vijf of tien kilometer. De organisatoren hebben een lijstje met tips opgesteld voor de deelnemers.

Warm weer scenario

Ook in Den Bosch wordt er hardgelopen, op zondagmiddag start daar de Vestingloop. De organisatie heeft het warm weer scenario in gang gezet. Zo zijn er extra waterpunten langs de routes en wordt het aantal EHBO posten uitgebreid. Twee nevelinstallaties en extra watertappunten bij de start en finish moeten de deelnemers de nodige verkoeling brengen.

'Weer potentiële spelbreker'

In Breda staat zondag de Haagse Beemdenloop op het programma. In de buitenwijk van Breda staan een obstacle trail run en hardloopafstanden tot vijftien kilometer op het programma. Op de website noemt de organisatie het warme weer een 'potentiële spelbreker'.

Vrijdagmiddag wordt bekend welke maatregelen er getroffen worden. Dat kan variëren van het inkorten van afstanden, de starttijden vervroegen of het helemaal annuleren van de wedstrijden.

Watertappunt en zonnebrand bij Parkfeesten Oosterhout

Maar niet alleen sportieve evenementen nemen maatregelen. Bij de Parkfeesten in Oosterhout worden extra watertappunten geplaatst op het festivalterrein.

"Dat hebben we vorig jaar ook gedaan toen het zo heet was. Er werd veel gebruik van gemaakt dus dat doen we dit jaar weer", laat een woordvoerder weten. "Gelukkig zijn er veel schaduwrijke plekken onder de bomen, maar we hebben ook altijd zonnebrand klaarstaan voor mensen die willen smeren."