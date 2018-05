Drugslab Berghem stond in de wijk bekend als Fort Knox: 'Maar het zijn aardige mensen'

BERGHEM - De ontdekking van een drugslab donderdagavond aan de Koolzaadweg in Berghem leidde tot veel onrust in de straat. Buurtbewoners roken een chemische lucht en kwamen kijken wat er aan de hand was. Maar een drugslab, dat hadden ze niet verwacht.

Buurtbewoner Kees keek wel even op toen hij hoorde dat er een drugslab in zijn straat zat. "Dit soort activiteiten verwacht je niet. Ik heb me wel altijd afgevraagd wat daar gaande was. En opeens wordt het allemaal duidelijk."

Fort Knox

De buurtbewoners hadden ook een bijnaam voor het pand. "Fort Knox noemden we het hier. Omdat het altijd zo gesloten is. Hekken dicht, grote hond erachter. Het is niet bepaald een locatie waar je per ongeluk even achterom loopt. Maar ik heb het altijd aardige mensen gevonden en dat zijn ze waarschijnlijk nog steeds", vertelt Kees.

Politiewoordvoerder Bart Vaessen vertelt aan Omroep Brabant dat de ontdekking van het drugslab een mooie verrassing was. "De brand leidde tot het ontdekken van het drugslab. Voor ons is het altijd mooi meegenomen om dit soort zware criminaliteit te ontdekken."

Ontploffingsgevaar

De buurtbewoners roken de chemische lucht en kwamen kijken. De politie en de brandweer hebben de mensen op afstand gehouden. "Ik liep toevallig voorbij toen ik de rook zag. Wel wist ik al dat de politie gebeld was, dus toen ben ik doorgelopen. Ik ben bewust niet in de rook gaan staan, maar als ik dat gedaan had dan had ik misschien wel heel fijn gedroomd", grapt de buurtbewoner.

De rook was voor de buurtbewoners niet gevaarlijk, omdat ze op veilige afstand bleven. De eigenaar van de loods is wel naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Vaessen had het ook heel anders kunnen aflopen. "Als de chemische stoffen samengesmolten waren met de brand, hadden er explosies kunnen ontstaan. Gelukkig is dat niet gebeurd."

Uitgebreid onderzoek

De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek. "De brand brak donderdagavond uit en al gauw bleek dat het om een drugslab ging. We hebben de 37-jarige eigenaar van de loods aangehouden. Onderzoek moet uit gaan wijzen of hij er iets mee te maken heeft. Ik kan me goed voorstellen dat de buurt in rep en roer is. Dit is ook niet niks. Maar het onderzoek moet zorgvuldig gebeuren en daar gaat nu eenmaal wat tijd overheen", aldus Vaessen.

Volgens de politie gaat het om synthetische drugs, zoals xtc. Er zijn op dit moment nog geen andere verdachten in beeld. Een groot onderzoek naar wie er nog meer betrokken is geweest bij het drugslab, wordt nu gestart.