Man opgepakt na steekpartij op school in Breda waarbij meisje van 16 gewond raakte

In de Doormanstraat in Dongen zocht de politie ook naar de dader (Foto: Jeroen Stuve)

BREDA/RAAMSDONKSVEER - Een 20-jarige man die vrijdagochtend een meisje van zestien jaar oud op het Radius College in Breda zou hebben neergestoken, is opgepakt. Hij werd rond kwart voor drie in Raamsdonksveer aangehouden. Dat meldt de politie.

Het meisje liep rond halftien bij de school aan de Terheijdenseweg toen ze door de verdachte met een scherp voorwerp in haar hals werd gestoken. De man sloeg vervolgens op de vlucht. Het slachtoffer en de verdachte zaten bij elkaar op school.

LEES OOK: Klopjacht op jongen die meisje van 16 neerstak bij het Radius College in Breda

Ziekenhuis

Het meisje raakte gewond maar was aanspreekbaar. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze aan haar verwondingen behandeld.. De politie verspreidde een Burgernetbericht met het signalement van de dader.

De verdachte werd na een grote zoektocht aangehouden in Raamsdonksveer. Hij is meegenomen naar het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek. Volgens de politie ligt de toedracht van de steekpartij vermoedelijk in de relatiesfeer. Leerlingen en docenten die de steekpartij zagen gebeuren, hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen.

LEES OOK: Leerlingen Radius College geschrokken van steekpartij op school, 'Ineens gebeurde het'