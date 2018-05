Autistische Krijn doet voor alle vakken mondeling èn schriftelijk eindexamen

EINDHOVEN - Krijn (16) gaat al vanaf groep 6 naar het speciaal onderwijs. Hij heeft namelijk autisme. Na de basisschool ging hij naar de havo en stapte later over naar het vmbo op de Korenaar in Eindhoven, dichter bij huis. Nu doet hij eindexamen, maar dan nèt even anders.

Krijn heeft namelijk geen schoolexamens gehad, maar heeft nu schriftelijke én mondelinge examens. Van alle vakken. “Ook in wiskunde. Dan vraagt de docent een som en moet ik de formule kunnen uitleggen”, vertelt hij aan Omroep Brabant. “Maar mondelinge examens vind ik wel fijn. Verbaal ben ik meestal veel sterker dan op papier.”

Twee cijfers per vak

Vorig jaar begon de scholier al met zijn eindexamens. “In 2017 deed ik al vier examens: Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen. Dit jaar heb ik er dus nog drie gedaan: biologie, scheikunde en maatschappijkunde. Voor alle vakken krijg je dus twee punten en het gemiddelde daarvan is je ‘echte’ punt”, legt hij uit.

De meeste leerlingen zijn komende week klaar en krijgen op 13 juni de uitslag. Maar voor Krijn duurt het eindexamentraject nog tot juli. Zijn mondelinge examens zijn op 4, 5 en 6 juli. De diploma-uitreiking is ook op 6 juli. Hij krijgt dus pas op de dag van de uitreiking te horen of hij geslaagd is.

Geen vrij

Heel veel tijd om te leren heeft hij niet. Omdat speciaal onderwijs officieel onder basisonderwijs valt, krijgt hij geen vrij om te studeren. Hij loopt nu twee weken stage en volgt daarna nog lessen. Maar Krijn maakt zich er niet zo druk om. “Ik heb al goed geleerd voor mijn schriftelijke examens, dus de informatie zit nog in mijn hoofd.”

Tot nu toe heeft Krijn een goed gevoel over zijn examens. “Vorig jaar ging het wel prima. Ik ben voor alles geslaagd met een zes, een zeven en twee negens. Dit jaar gaat het tot nu toe ook wel goed. Ik denk wel dat er een voldoende in zit. Maar ik ga het niet nakijken, we zien wel hoe het allemaal loopt de komende weken.”

Als de scholier slaagt voor zijn examens, wil hij graag naar het Helicon in Tilburg. “Ik zou graag health & lifestyle gaan studeren en daarna doorstuderen voor fysiotherapeut.”