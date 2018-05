Geslaagde internationale rentree voor Yuri van Gelder: zondag in ringenfinale van Osijek

OSIJEK - Yuri van Gelder heeft vrijdag bij zijn internationale rentree de ringenfinale gehaald van de wereldbekerwedstrijd in Osijek. De 35-jarige Waalwijker kwalificeerde zich als zesde voor de eindstrijd die zondag op het programma staat in de Kroatische stad.

Van Gelder kwam voor het eerst sinds de dramatisch verlopen Olympische spelen van Rio 2016 in actie in een internationale wedstrijd. Zijn score van 14,00 punten was voor de jury voldoende om voor een plek in de finale, waarin hij met zeven anderen zal strijden om de winst aan de ringen.

De Rus Denis Abliazin was in de kwalificatie de sterkste. Hij behaalde exact één punt meer dan Van Gelder en geldt als de favoriet voor de eindzege in Osijek.

Laatste titel in 2017

Van Gelder kwam in nationaal verband voor het laatst in actie bij de NK van 2017, waar hij de Nederlandse titel aan ringen won. De turner slaagde er echter niet in zich te plaatsen voor het WK in Montreal, dat in oktober 2017 op de kalender stond.

Nog drie wereldbekerwedstrijden

Na de finale van zondag volgen voor Van Gelder in juni, juli en september nog drie deelnames aan wereldbekerwedstrijden. Die worden achtereenvolgens gehouden in Slovenië (Koper), Portugal (Guimaraes) en Turkije (Mersin).