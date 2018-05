24Kitchen-chef Danny Jansen leert kinderen wat een gezond ontbijt is

GEERTRUIDENBERG - "Pizza!" "Taart!" "Omelet met spek!" Als het aan de leerlingen van groep 8 van basisschool de Vuurvlinder ligt, is het ideale ontbijt niet het meest gezonde. Daar wil chef-kok Danny Jansen iets aan doen. Om te beginnen met een workshop voor de kinderen in zijn eigen woonplaats. Hij leert hen vrijdagmiddag hoe ze een gezond ontbijt moeten maken.

Want veel kinderen eten niet gezond genoeg, zo blijkt uit onderzoeken. Danny Jansen is bekend van zijn eigen programma op 24Kitchen, waar hij kijkers leert hoe ze met weinig moeite toch lekkere gerechten op tafel kunnen zetten.

Gezond eten

Jansen eet zelf niet altijd gezond, maar hij weet wel heel goed wat gezond is en wat niet. En dat moeten kinderen ook weten, vindt hij. De gemeente en overheid zouden daar meer aan moeten doen. In Geertruidenberg zijn ze goed bezig, daar heeft de gemeente gezondheidscoaches die een programma hebben ontwikkelt voor kinderen van groep 8, waarbij ze bewust worden gemaakt van wat gezond is en wat niet.

Uit onderzoek blijkt dat veel jonge kinderen niet gezond genoeg eten en te weinig bewegen. Daarom is het programma TOP-FIT opgezet door de buurtsportcoach in Geertruidenberg. In samenwerking met een diëtiste, een fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut. Het moest vooral een leuk programma worden, zodat de kinderen gemotiveerd blijven.

Het programma loopt nu vier maanden en de kinderen nemen er merkbaar iets van mee. De coaches merken dat de kinderen zich bewust worden van wat gezond is en wat ongezond is. Het programma werkt!