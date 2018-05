Oomen bij beste tien renners in de Giro na heroïsche etappezege van Froome

BARDONECCHIA - In de schaduw van de epische ritzege van Chris Froome tijdens de loodzware bergetappe in de Giro d'Italia van vrijdag heeft ook Sam Oomen goede zaken gedaan. Terwijl de Brit zich na een solo van tachtig kilometer in de roze leiderstrui hijste, drong de Tilburger de toptien van het algemeen klassement binnen.

Oomen, knecht van Tom Dumoulin bij Team Sunweb, kwam na de 184 kilometer lange bergrit van Venaria Reale naar Bardonecchia als achtste over de streep, op 8.23 minuten van ritwinnaar Froome.

Oomen tiende

Oomen reed tijdens de klim naar de Colle delle Finestre nog met zijn kopman samen, maar finishte uiteindelijk in een groepje van vier renners op vijf minuten van Dumoulin. Oomen staat nu tiende in het algemeen klassement, op ruim veertien minuten van de nieuwe leider Froome.



Froome nieuwe concurrent Dumoulin

Dumoulin leek na honderd kilometer op weg naar de koppositie in de Giro nadat al snel duidelijk werd dat rozetruidrager Simon Yates een complete offday had. De Brit kon al snel niet meer volgen.

Op de flanken van de Finestre, de hoogste beklimming in de Giro, verraste Froome echter met een aanval, die hem uiteindelijk in het roze bracht. Dumoulin heeft nu een achterstand van veertig seconden op de ontketende Brit, die als de nummer vier van het klassement aan de dag begon.

Nog één bergetappe

Zaterdag staat de twintigste en voorlaatste etappe in de Giro op het menu, opnieuw een pittige bergrit. De laatste etappe van de 101ste ronde van Italië wordt zondag in Rome verreden.