Daniëlle van de Donk verlengt contract bij Arsenal: 'Ik krijg veel vertrouwen en dat voelt goed'

LONDEN - Oranjeleeuwin Daniëlle van de Donk blijft ook de komende jaren verbonden aan Arsenal. De Valkenswaardse middenvelder zette vandaag haar handtekening onder een nieuw contract bij de Londense club.

De 26-jarige Van de Donk maakte in november 2015 de overstap naar Arsenal. Ze kwam destijds over van het Zweedse Kopparbergs/Göteborg FC. In Nederland was ze tussen 2008 en 2014 actief voor achtereenvolgens Willem II, VVV-Venlo en PSV/FC Eindhoven.

Nederlands trio

Ook Van de Donk's ploeggenoten bij Oranje, keeper Sari van Veenendaal en verdediger Dominique Janssen, tekenden vrijdag een langere verbintenis bij Arsenal. De Londense club maakte niet bekend voor hoeveel seizoenen het Nederlandse trio precies bijtekende. Waarschijnlijk gaat het om een tussentijdse contractverlenging van één seizoen.









Opbouwende rol

Van de Donk kwam in 2015 bij Arsenal als een veelscorende, aanvallende middenvelder, maar kreeg door toedoen van manager Joe Montemurro steeds meer een verdedigende en opbouwende rol op het middenveld van The Gunners.

"Ik ben me onder zijn leiding steeds meer met de opbouw gaan bemoeien", reageert Van de Donk op de website van Arsenal. "Volgens Joe heb ik daar de rust voor en ben ik vertrouwd genoeg met de bal. Hij geeft me veel vertrouwen en dat voelt goed."











FA Cup

Van de Donk won in haar eerste seizoen bij Arsenal meteen de FA Cup, het nationale bekertoernooi. Dit seizoen was ze namens The Gunners in de Engelse Women's Super League (WSL) goed voor vijf doelpunten in achttien wedstrijden. Arsenal besloot de competitie met de derde plaats en Van de Donk werd door de club uitgeroepen tot Speelster van het Jaar.