Politie vindt drugs en geldbedrag in verborgen vak van auto

In het verborgen vak vond de politie drugs en geld (foto: Twitter @PolitieInfraZO)

EERSEL - De politie heeft op de N397 bij Eersel drugs ontdekt in een verborgen vak van een auto.

De Belgische auto werd vrijdagavond gecontroleerd. Drugs was niet het enige wat de politie in de auto vond; in de verborgen ruimte lag ook 2.000 euro contant geld.





Alle spullen zijn in beslag genomen.