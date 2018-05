Waarom krijgen de grote brouwerijen geen vat op Budel? 'De brouwerij is vergroeid met het dorp'

BUDEL - Waar een klein dorp groot in kan zijn. Al sinds 1870 staat in het midden van Budel de Budelse brouwerij. En zelfs na al die jaren is het bier nog steeds heel populair in de regio. In de gemeente is het zelfs het meest getapte bier. En daarmee laten ze de grote jongens zoals Heineken en Bavaria achter zich. Wat is toch het geheim van het Gallië onder de bierbrouwers? Want zoals Asterix en Obelix de invasie van de Romeinen wisten tegen te houden, krijgen de grote bierbrouwers de Budelse brouwerij niet weg uit Budel.

"We maken gewoon een goed product." Mede-eigenaar van de brouwerij Harry Arts is er duidelijk over. "Door de inzet, klasse en het vakmanschap van onze mensen maken we gewoon goed bier. Want zonder een goed product ben je nergens." Maar wat dan het geheime recept is van dat goede bier gaat Arts ons niet vertellen.

Als hij verder praat komt ook naar voren dat het kleinschalige van de brouwerij júist een sterk punt is. "Onze klanten waarderen het persoonlijke contact en de korte lijntjes." Maar Budels gaat verder dan Budel. want cafés in bijvoorbeeld Rotterdam en Amsterdam vinden het volgens Arts ook leuk om Budels bier te schenken. "Dan doen ze iets anders dan de rest en zijn ze onderscheidend."

'Budel en de brouwerij zijn vergroeid met elkaar'

Wat ook meespeelt is de speciale band tussen Budel en de brouwerij. De Budelse Brouwerij staat namelijk midden in het dorp. "De brouwerij en Budel zijn in elkaar vergroeid", vertelt Arts. Hoe hij dat merkt? "Nou de mensen hier drinken graag een glas Budels bier."

En dat is te merken in de cafés in het dorp. Zo ook in de City Bar. Kitty zit daar aan de bar te genieten van haar welverdiende Budelse pils. "Het is een lekker fris biertje dat goed weg drinkt. Ik zit hier zeker één keer per week voor zo'n pilsje van de tap", vertelt ze nadat ze haar laatste slok op drinkt. "En het is een eigen product van het dorp. Dat maakt het ook leuk om te drinken."

De uitbater van de City Bar, Jacky, merkt ook dat het bier nog steeds erg populair is. Zeker onder de vaste klanten en de toeristen die bij hem op zijn terras stoppen voor een biertje. Hij verwacht dan ook dat het bier nog lang geschonken gaat worden. "Dat gaat ook wel gebeuren. Ze hebben tegenwoordig ook erg veel speciaalbieren dus daar zitten ze wel goed mee."

Zak geld

Met zoveel succes zou je verwachten dat de grote brouwerijen aan de deur staan met flinke zakken geld. Maar dat is niet waar volgens Arts. "Die lopen hier snel voorbij", zegt hij grappend. "Ze worden ook steeds banger omdat we al lang niet meer alleen te koop zijn in Budel en omstreken." Maar volgens Arts hoeven de grote jongens ook geen bod te doen. "We brouwen lekker bier en we handhaven ons."