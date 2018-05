Van Gerwen sneuvelt vroegtijdig tijdens German Darts Masters

GELSENKIRCHEN - Michael van Gerwen is vrijdagavond op verrassende wijze uitgeschakeld tijdens de kwartfinale van de German Darts Masters, het eerste toernooi van de World Series of Darts 2018. Mighty Mike moest zijn meerdere erkennen in de Belg Dimitri van den Bergh.

Van Gerwen had eerder op de dag in de achtste finale nog vrij eenvoudig gewonnen van de Duitser Max Hopp (6-4), maar had daarna in de kwartfinale weinig in te brengen tegen de sterk spelende World Series-debutant Van den Bergh. Van Gerwen verloor met harde cijfers: 8-3.

World Series of Darts

De German Darts Masters is onderdeel van de World Series of Darts. In totaal wordt er dit jaar gespeeld in zeven verschillende landen. De finale van de World Series of Darts wordt later dit jaar gegooid in Wenen.

Negatieve primeur

Het is voor het eerst dat Van Gerwen ontbreekt in de finale van een toernooi van de World Series of Darts. In zeventien eerdere toernooien stond hij altijd in de eindstrijd: elf keer won hij een finale en zes keer greep als finalist hij naast de eindzege.

Van Gerwen drievoudig winnaar

De afgelopen drie jaar won Van Gerwen elke keer weer het finaletoernooi. Ook in Duitsland is Van Gerwen op dreef de laatste jaren. Zo won hij zes van zijn laatste acht toernooien op Duitse bodem.

Het vervolg van de World Series of Darts in 2018

6-7 juli | US Masters in Las Vegas (Verenigde Staten)

13-14 juli | Shanghai Masters in Shanghai (China)

3-5 augustus | Auckland Masters in Auckland (Nieuw-Zeeland)

10-12 augustus | Melbourne Masters in Melbourne (Australië)

17-19 augustus | Brisbane Masters in Brisbane (Australië)

2-4 november | World Series of Darts Finals in Wenen (Oostenrijk)