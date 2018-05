Uitslaande brand in huis in Waalre, wandelaar wekt slapende bewoners

WAALRE - In een huis in de Dirck van Hornelaan in Waalre woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag een uitslaande brand. Een wandelaar ontdekte de brand rond twee uur en waarschuwde de bewoners. Die lagen te slapen.

Het vuur woedde bij de aanbouw aan de achterkant van het huis en veroorzaakte veel rook.

Niemand gewond

De gewaarschuwde brandweer kon het vuur onder controle krijgen. Bij de brand raakte niemand gewond, maar de schade is aanzienlijk.