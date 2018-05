Woudrichem is de veiligste gemeente van Nederland, volgens de AD Misdaadmeter

WOUDRICHEM - Woudrichem is volgens de AD Misdaadmeter de veiligste gemeente van Nederland. Woudrichem blijft Tubbergen en Strijen voor. De lijst van meest onveilige gemeenten wordt aangevoerd door Amsterdam. Eindhoven bezet plaats drie, achter Rotterdam.

Vorig jaar bezette Eindhoven nog plaats twee op de ranglijst, achter Amsterdam. Burgemeester John Jorritsma noemde die positie toen 'teleurstellend'. Hij wees er toen op dat er op vele fronten aan werd gewerkt en erin geïnvesteerd is om hier een kentering in te brengen'.

Baarle-Nassau

Volgens de Misdaadmeter is de veel voorkomende criminaliteit landelijk gezien opnieuw afgenomen. Het aantal aangiften van misdrijven zoals inbraken, diefstal, berovingen en mishandelingen daalde in 2017 in totaal met dertien procent.

Maar niet overal daalde het aantal aangiften. In 43 gemeenten - waaronder Baarle-Nassau, Renswoude, Oldenzaal, Zevenaar en Vlissingen - nam de criminaliteit toe of bleef die op zijn minst gelijk. Volgens het AD past dit in de trend dat in kleinere gemeenten in de regio de misdaad minder hard daalt dan in de steden.

'Rode ranglijst'

De volledige ranglijst van de Brabantse gemeenten 'in het rood' ziet er als volgt uit:

3. Eindhoven (vorig jaar nog op plaats 2)

15. Breda (16)

17. Helmond (22)

19. Den Bosch (15)

22. Tilburg (17)

30. Roosendaal (36)

59. Bergen op Zoom (37)

49. Oosterhout (75)

79. Baarle-Nassau (221)

92. Grave (118)

93. Waalwijk (100)





'Donkergroene' ranglijst

De volledige lijst van Brabantse gemeenten in het donkergroen, veilig dus, ziet er als volgt uit:

295. Sint-Michielsgestel (vorig jaar op plaats 301)

298. Bernheze (288)

304. Son en Breugel (320)

314. Aalburg (343)

315. Dongen (244)

317. Boekel (351)

318. Drimmelen (317)

326. Hilvarenbeek (253)

331. Landerd (255)

334. Werkendam (292)

364. Mill en Sint Hubert (344)

373. Sint Anthonis (385)

384. Woudrichem (332)