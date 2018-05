Brabander mishandeld op Gelders festival, slachtoffer heeft meerdere botbreuken

RIJSWIJK - Een 23-jarige man uit Rijswijk - bij Woudrichem - is in de nacht van vrijdag op zaterdag mishandeld in Nederhemert. Hij liep meerdere botbreuken op en is opgenomen in een ziekenhuis.

De politie werd rond halftwee gewaarschuwd omdat er op een festivalterrein aan de Nieuwstraat in Nederhemert opstootjes waren. Die werden snel in de kiem gesmoord, maar agenten hoorden daar dat er vlak voor hun komst ook een vechtpartij was geweest. Daarbij zou iemand zwaargewond zijn geraakt. Dit bleek de man uit Rijswijk te zijn.

Operatie

Hij is door een andere man zo hard op zijn gezicht geslagen dat hij meerdere botbreuken opliep. Hij is geopereerd en opgenomen in een ziekenhuis.

Het is niet bekend wat er precies is voorgevallen. Daarom vraagt de politie getuigen zich te melden.