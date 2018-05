Tokkelen van de kerk en demonstraties met oefenmunitie: Landmachtdagen in Eindhoven

EINDHOVEN - Deze week zijn de Landmachtdagen. Zaterdag is de laatste dag dat militairen aan heel Nederland op locatie laten zien wat hun werk behelst. Dan staan de militairen van de 13 Lichte Brigade bijvoorbeeld op het Begijnenhof in Eindhoven.

Het is al vroeg druk op het Begijnenhof. Met name voor kinderen is er veel te doen. Er is een klein zaaltje met films over de landmacht, er staan legervoertuigen, kinderen kunnen een grote hijskraan besturen, er is een klimwand, er is een (nachtzicht)parcours én er is zelfs de mogelijkheid te tokkelen van de Sint-Catherinakerk.

Het evenement vindt plaats van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.

