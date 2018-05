Hele nacht in de rij voor de beste tribuneplaats bij het bloemencorso

In de rij voor de beste kaarten voor het bloemencorso in Zundert

ZUNDERT - Een belangrijke dag voor Zundert. Zaterdagochtend gingen de tribunekaarten voor het bloemencorso in de voorverkoop. Doorgewinterde corso-kijkers hebben al jaren een favoriete plek. Om die ook dit jaar weer te bemachtigen, werd er zelfs vanaf vrijdagavond in de rij gestaan.

"Wij zitten al jaren op dezelfde plek, vorig jaar waren die kaarten al weg, dus ik ben dit jaar extra vroeg gekomen", vertelt de bikkel die er vrijdagavond om elf uur al stond. En dat is gelukkig ook best gezellig, al is het wel even wennen dat de kaarten nu op een nieuwe plek verkocht worden. "Vorig jaar was het in het Van Goghcentrum en daar kon je gewoon een kopje koffie drinken en naar het toilet." Vanaf dit jaar is de verkoop op het industrieterrein, waar de organisatie een ruimte heeft gekregen die ze tot een bloemencorso-centrum aan het verbouwen zijn. En daar is nog geen koffie.

De leden van buurtschap Klein Zundertse Heikant waren voorbereid op de sobere omstandigheden en zitten naast tassen vol fris en bier op klapstoeltjes rustig te wachten "De eersten waren hier om half vijf, maar we wisselen elkaar af. Ik was er om zeven uur," vertelt een deelneemster die trots laat zien dat ze nummertje 6 heeft weten te bemachtigen.









48 wachtenden

Want er zit wel degelijk systeem in de ogenschijnlijke chaotische rij. Een vrijwilligster heeft thuis kaartjes met nummertjes gemaakt, die worden uitgedeeld onder de wachtenden. Als om kwart voor 9 de deuren bijna opengaan, zijn er al 48 nummertjes uitgedeeld. "Meer dan vorig jaar."

Een van de kopers, die zelf niet eens meegaat naar het corso, is er op uitgestuurd om zes kaarten boven in de A-tribune te kopen "Voor mijn dochter. Die wil op de tribune zitten bij het Kruitvat. Ik ga alleen mee als er iemand afzegt, want een kaart niet gebruiken, is zonde van het geld." Veel van de wachtenden zijn ook bouwers. De buurtschappen hebben sponsoren en die mensen krijgen natuurlijk een ereplaats, op de A-tribune aan de markt. Buurtschap Klein Zundertse Heikant heeft 34 kaarten nodig en wil dat hun sponsoren lekker vooraan kunnen zitten. Het buurtschap verwacht dat de A-tribune kaarten na vandaag op zijn.

Laatste tribunekaarten

Dat denkt ook Ad Boemaars, PR Medewerker van het bloemencorso. maar er is een beetje hoop voor wie zaterdag nog geen kaarten heeft kunnen kopen: "Er zijn een aantal plekken op de tribune gereserveerd voor genodigden, en het kan zijn dat enkele van die genodigden zich niet aanmelden en dan kan het zijn dat er nog plekjes overblijven. Maar die kans is klein." Wel zijn er nog plekken op B- en C- tribunes. Tip van de organisatie: ga voor een kaartje op de Molenstraat, daar komt het corso twee keer langs.









En dan is het eindelijk zo ver, 9 uur, de deuren gaan open. Het nummertjessysteem lijkt vergeten, iedereen wil zo snel mogelijk naar binnen. Ook daar wordt het nummersysteem gehanteerd. Wie aan de beurt, kiest zorgvuldig hun zitplaatsen uit waarna er betaald kan worden en de koper opgelucht naar huis kan. Mét kaartjes voor de beste plekken.

Het Zundertse bloemencorso wordt altijd op de eerste zondag van september gereden. Dit jaar is dat op 2 september.