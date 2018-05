Man rijdt slingerend over weg met drugs op, getuige grijpt in

RUCPHEN - Een 27-jarige man uit Breda is zaterdagochtend aangehouden in Rucphen op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Een voorbijganger zag de auto met de deuren open staan, toen er ineens een hoofd boven het dashboard uitkwam. Die persoon reed vervolgens slingerend weg.

Op de Rucphense Vaartkant stopte de bestuurder half op de stoep en ging die uit zijn raam hangen. Het leek er volgens de getuige op dat hij buiten bewustzijn raakte. De voorbijganger haalde daarom voor de zekerheid de sleutel uit het contact en belde de politie.

Toegesnelde agenten vermoedden dat drugs in het spel zijn en namen de man mee naar het bureau. Na een speekseltest bleek dat de man amfetamine en GHB had gebruikt.