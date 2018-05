Werkendam treurt, kampioenschap gaat aan de neus van Kozakken Boys voorbij

WERKENDAM - Kozakken Boys is er niet in geslaagd om het kampioenschap op de slotdag van de competitie binnen te slepen. De ploeg van Danny Buijs moest winnen van koploper Katwijk om kampioen te worden. ‘De Boys’ creëerden de meeste kansen, maar het bleef uiteindelijk 0-0, ondanks een slotoffensief van de club uit Werkendam. Daardoor was het niet de Kozakken Boys, maar Katwijk die feest kon vieren op sportpark De Zwaaier.

De kampioenswedstrijd begon zeer onrustig. Allereerst waren er wat relletjes tussen supporters van Kozakken Boys en Katwijk. Een fan van Katwijk stormde net voor de spelers het veld zouden betreden, het veld op. Dat werd weer niet gewaardeerd door de Kozakken Boys-aanhang, die begonnen te duwen en te trekken.

Na enige vertraging begon de wedstrijd. Maar pas na een kwartier spelen, kwam er een beetje lijn in het spel van beide ploegen. Na ongeveer twintig minuten kreeg Kozakken Boys via Ahmet el Azzouti een kans. De spits draaide rond de zestien mooi open, maar krulde de bal naast.

Kansen

In het vervolg van de eerste helft was het vooral de thuisploeg die het meeste balbezit had. Katwijk zakte ver in en liet Kozakken Boys komen. Dat leidde voor ‘De Boys’ tot een aantal kansjes, maar scoren deed de ploeg van Danny Buijs niet. Op slag van rust kreeg Katwijk de eerste kans van de wedstrijd. Steven Sanchez Angulo schoot de bal net over.

Na een uur spelen kreeg Kozakken Boys via een kopbal een grote kans, maar die werd van de lijn gehaald door Katwijk. In de counter die volgde, kreeg de uitploeg kon de uitploeg scoren, maar ook dat lukte niet.

Alles of niets

De ploeg van Danny Buijs ging het laatste kwartier alles of niets spelen. Al werd de wedstrijd na 80 minuten wel tijdelijk gestaakt, doordat scheidsrechter Cario geblesseerd afhaakte.

Na de korte onderbreking ging Kozakken Boys verder waar het gebleven was: met z'n allen naar voren. De thuisploeg bleef via standaardsituaties gevaarlijk, voetballende oplossingen werden zelden gevonden door de stabiele verdediging van Katwijk. Katwijk eindigde nog wel met een man minder nadat invaller Berkhout zijn tweede gele kaart ontving na 89 minuten.

Kozakken Boys klopte nog stevig aan de deur, maar kon geen potten breken. Katwijk hield stand en is kampioen. Kozakken Boys eindigt door het gelijkspel als tweede in de Tweede divisie. Trainer Danny Buijs kan zich nu volledig gaan focussen op zijn nieuwe werkgever Fc Groningen.