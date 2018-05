Brandweermannen scheuren werkkloffie open en proberen zo nieuwe vrijwilligers te vinden

WAALWIJK - Deze week was het nog raak. Uitgerekend op het moment dat Sebastiaan Heeffer uit Waalwijk net naar bed ging, ging de pieper. Hup, meteen er weer uit, jas aan en zo snel mogelijk naar de kazerne. "De adrenaline giert door je lichaam." Pas vroeg in de ochtend, toen het vuur gedoofd was, kwam hij weer thuis. "Ik heb mijn baas even geappt of ik later kon beginnen zodat ik nog even kon slapen."

Maar mensen zoals Sebastiaan zijn er te weinig.

Deze week concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid dat vrijwel alle regio's in Nederland die geen beroepsbezetting hebben, kampen met een vrijwilligerstekort. Het aantal vrijwilligers bij de brandweer is sinds 2011 met zo'n tien procent gedaald. Dat is vooral op impopulaire tijden merkbaar.

Zorgen

Minister Grapperhaus maakt zorgen, zo laat hij in een brief aan de Tweede Kamer weten. Volgens hem hebben veel te weinig regio's aandacht voor de langere termijn beschikbaarheid van vrijwilligers. Dat moet anders, vindt hij. Grapperhaus belooft snel met maatregelen te komen om meer vrijwilligers te trekken, zoals in het regeerakkoord is afgesproken.

De brandweer in Midden- en West-Brabant heeft in ieder geval al actie ondernomen. Vorige week startte het corps een opvallende campagne op Facebook voor meer vrijwilligers. Brandweerlieden scheuren net als Superman hun dagelijkse werkkloffie uit elkaar om als brandweerman in actie te kunnen komen. Clustercommandant Berrie de Groot heeft vertrouwen dat het werkt. "Er lopen genoeg mensen rond die wat willen betekenen voor de brandweer, maar die nog een verkeerd beeld hebben van wat er wordt verwacht. Terwijl je echt niet 24 uur per dag beschikbaar hoeft te zijn."









Met de campagne hoopt de brandweer dat er genoeg nieuwe aanwas komt waardoor grote problemen worden voorkomen. Want die problemen liggen op de loer. Op dit moment wordt de gemiddelde leeftijd steeds hoger. "Die mensen zwaaien op een gegeven moment af", zegt De Groot. "Als er niet genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn, moet de brandweer van verder weg komen. Dat betekent simpelweg dat we te laat bij een brand komen. Dat wil je niet, zeker niet als het om jouw huis gaat."

'Niet in de smiezen'

De Groot denkt dat er te weinig mensen beseffen hoe de brandweer precies werkt. Het overgrote deel van de medewerkers bestaat uit vrijwilligers, waarbij ze wel een vergoeding voor de inzetten krijgen. "Mensen hebben niet helemaal in de smiezen hoe belangrijk die vrijwilligers zijn. Dat merken we ook bij werkgevers, die minder vaak hun medewerkers laten gaan voor een brand bijvoorbeeld."









Voor Sebastiaan is dat anders. Toen hij solliciteerde als meubelmaker bij een bedrijf in Waalwijk, was het spannend of hij zou worden aangenomen vanwege zijn vrijwilligerswerk. "Maar we hebben er goede afspraken over gemaakt. Ik kan niet altijd uitrukken voor de brandweer als ik bijvoorbeeld bij een klant zit. Maar als ik op kantoor zit, is dat anders. "

Als dan de pieper af gaat, ja, dan laat ik alles vallen, licht ik mijn collega's in en ben ik weg. Dat gaat heel snel."

Sebastiaan zit nu al tien jaar bij het corps. Hij peinst er niet over om weg te gaan, daarvoor vindt hij het veel te mooi. "De kick, het idee dat je mensen helpt, dat je gewaardeerd wordt, dat is een geweldig gevoel. Als kleine jongen zag ik vroeger de rode auto's voorbij rijden. Dat vond ik prachtig. En nu zit ik er zelf bij. Daar doe ik het voor."