De verloren Champions League-finale van Virgil van Dijk in beeld

KIEV - Virgil van Dijk wilde respect tonen voor Real Madrid, maar kende geen angst voor de Spaanse club. Geschiedenis schrijven in de Champions League-finale, tegen de Madrilenen. Dat was het doel. Het liep anders voor de Bredase verdediger. Met Liverpool verloor hij zaterdagavond met 3-1 van de Europese grootmacht.

Van Dijk speelde een goede wedstrijd, bij de tegendoelpunten was vooral zijn doelman Loris Karius betrokken. Twee keer ging de Duitser opzichtig in de fout. De eerste keer kon Sadio Mané de fout nog herstellen door de gelijkmaker te scoren. De tweede fout betekende de 3-1, daarmee was de finale gespeeld.

Geschiedenis werd er geschreven, maar dan wel door Real Madrid. Die ploeg won voor de derde keer op rij de Champions League. Van Dijk sloot zo zijn eerste seizoen bij Liverpool, dat hem in januari kocht van Southampton, af met een verloren finale. Hoe zag die finale van Van Dijk er nu uit? Bekijk hieronder de finale van de Bredase centrumverdediger in zeven foto's.

























'Vreselijk'

Na afloop van de wedstrijd stond Van Dijk met de teleurstelling in het lijf de pers te woord. "Vreselijk, echt vreselijk. Dit is een gevoel dat ik niet nog een keer wil meemaken", zei de defensieve kracht tegenover Veronica. "Het gevoel dat je hem niet pakt, dat je niet wint. Vreselijk."

Van Dijk wilde de schuld niet bij zijn doelman leggen. "We doen het samen. Dit hoort bij het vak. Helaas dat het vanavond gebeurde”, aldus de aanvoerder van Oranje. Ondanks de pijn neemt hij de verliezersmedaille gewoon mee naar huis. “Je moet ook een goede verliezer zijn. Je moet applaus geven en de medaille mee naar huis nemen. Zo hoort het. Uiteindelijk hebben we terecht verloren.”