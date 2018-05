Bestelbus slaat over de kop en belandt op zijn dak, getuige ziet 'meerdere mensen vluchten'

EESEL - Een bestelbus is in de nacht van zaterdag op zondag over de kop geslagen op de A67 in de buurt van Eersel. Een automobilist zag het ongeluk gebeuren en waarschuwde de hulpdiensten.

Het ongeluk gebeurde rond vier uur. De bestelbus raakte door nog onbekende oorzaak de berm. Vervolgens sloeg de bus over de kop en kwam uiteindelijk op zijn dak terecht.

Takelen

De getuige zag vervolgens meerdere mensen uit het busje stappen. Agenten en brandweerlieden hebben nog naar hen gezocht, maar ze zijn niet gevonden. De bestuurder was er nog wel. Hij was gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de bestelbus getakeld.