Waarschuwing voor stevige onweersbuien en hagelstenen van twee centimeter, kans op wateroverlast

Foto van onweer in Kaatsheuvel. (Foto: Glenn Aoys).

DE BILT - Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien die in de loop van de zondagmiddag in Brabant kunnen ontstaan. Er kan plaatselijk veel neerslag in korte tijd vallen. Dit kan volgens het meteorologisch instituut leiden tot wateroverlast.

Tijdens de onweersbuien zijn windstoten mogelijk van zo'n zestig kilometer per uur. Zeer lokaal worden hagelstenen met een doorsnee van twee centimeter verwacht. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Warme en zonnige dag

Zondagavond verdwijnen de buien weer.

Tot het onweer losbreekt, kunnen we - net als zaterdag - genieten van een warme en zonnige dag. Het wordt zo'n 29 graden.